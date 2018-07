Filho de alemã, Montolivo prevê jogo especial na Euro

Apesar de ter escolhido jogar pela seleção italiana, ele não esquece a origem alemã. Tanto que entra em campo sempre com uma chuteira com a bandeira da Itália e a outra com a bandeira da Alemanha.

"É definitivamente um jogo especial. Eu não posso ignorar minhas origens. Parte de mim é alemã. Eu passo todo verão na Alemanha desde que eu tinha 15 anos e ainda estou em contato com muitos dos meus amigos de lá. Mas eu nasci na Itália e tenho minhas raízes lá. Portanto, me sinto 99% italiano", disse Montolivo, nesta terça-feira.

Montolivo, que cresceu perto de Bergamo, no noroeste da Itália, fala fluentemente o alemão. E ele também absorveu algumas características do povo germânico. "Sou frio dentro e fora de campo, disse o meia, que lembrou o seu sentimento depois de perder um pênalti contra a Inglaterra, no domingo.

"Quando você perde um pênalti, você sente como se o mundo inteiro estivesse pesando sobre você. Mas quando eu voltei para o meio de campo, com meus colegas, eu estava calmo e confiante. Eu tinha certeza que o meu erro não seria decisivo", garantiu o jogador italiano.

Montolivo, de 27 anos, jogou as últimas sete temporadas pela Fiorentina. Há um mês, ele assinou um contrato de quatro anos com o Milan, encerrando as especulações de que se transferiria para o futebol alemão. Em 35 jogos pela seleção italiana, ele marcou apenas um gol.