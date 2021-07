Filho de Arce, ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, morre em acidente de carro no Paraguai

Alexsandro Javier Arce, filho do ex-jogador Francisco "Chiqui" Arce, morreu na manhã deste domingo após sofrer um grave acidente automobilístico na cidade de Luque, no Paraguai. Ao chegarem ao local, bombeiros encontraram o carro completamente destruído, e Alexsandro já não tinha mais sinais de vida.

A imprensa paraguaia afirma que o veículo dirigido pelo filho do ex-jogador de Palmeiras e Grêmio colidiu com uma árvore, situada à beira da estrada Silvio Pettirossi, na região do Parque Ñu Guasú, aproximadamente às 6h30. Alexsandro, de 20 anos, morreu instantaneamente. O impacto foi muito forte e não permitiu quaisquer reações da vítima. Especula-se que ele tenha dormido ao volante, mas o caso ainda carece de maiores investigações.

A árvore com a qual o carro conduzido por Alexsandro colidiu fica em uma canteiro central, que divide as duas mãos da pista em Luque. No local, há diversas outras árvores. Francisco Arce foi chamado a comparecer no local onde ocorreu o acidente para poder identificar o corpo de seu filho. Junto com o técnico do Cerro Porteño estavam colegas e familiares.

Triste noticia!! Fallece en accidente de tránsito el joven Alexandro Arce, hijo del profe Chiqui Arce. Mucha fuerza a la familia! QEPD pic.twitter.com/vkLONCw9pJ — á . #23 (@ElRolfi_Py) July 18, 2021

Accidente Fatal en Auto Pista Silvio Pettirossi Falleció el hijo de Chiqui Arce. QEPD Alexandro Javier Arce Añazco. Mucha fuerza para la familia Arce. pic.twitter.com/lYnU5Dtq4e — Digno Quiñónez (@QuinonezDigno) July 18, 2021

Francisco "Chiqui" Arce fez história como jogador de Grêmio e Palmeiras, atuando no futebol brasileiro entre 1995 e 2002. Nas duas equipes, recebeu a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. O paraguaio seguiu a carreira de treinador de futebol. Em 2009, assumiu o Rubio Ñu, de onde saiu para comandar a seleção do Paraguai, que comandou novamente entre 2016 e 2017. Acumula trabalhos em outros grandes clubes do país, como Olimpia e Guaraní. Está em sua segunda passagem pelo Cerro Porteño.

A equipe de Assunção se prepara para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Fluminense. O confronto está agendado para terça-feira, às 19h15, no Maracanã. Na partida de ida, a equipe das Laranjeiras venceu por 2 a 0. O duelo ficou marcado por um erro crasso da arbitragem, que anulou um gol legal do Cerro Porteño no momento em que a partida estava empatada sem gols.

Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Cerro Porteño, Conmebol e Associação Paraguaia de Futebol expressaram pelas redes sociais seus sentimentos pela perda de Alexandro e desejaram força para Arce para superar a morte do filho.

Con profundo dolor lamentamos la irreparable pérdida de Alexsandro Javier Arce Añazco, hijo del querido Director Técnico, el Profe Francisco “Chiqui” Arce. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y seres queridos. ¡Hasta siempre, Alex! pic.twitter.com/qAevsaEKt6 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 18, 2021

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Alexandro Javier, filho do nosso ídolo Arce. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/3J46OzkDiU — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 18, 2021

O Grêmio FBPA manifesta condolências e lamenta profundamente a morte de Alexsandro Arce, filho do lateral Francisco Arce, campeão da Libertadores de 1995. Que a família e amigos encontrem conforto neste momento de imensa dor. — Grêmio FBPA (@Gremio) July 18, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2021

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alexandro Arce, hijo del entrenador Francisco Arce. Nuestros más sentidos pésames a la familia. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 18, 2021