Filho de Axel, técnico do São Caetano, morre após acidente doméstico

O São Caetano informou, na tarde desta terça-feira, a morte de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, filho do técnico Axel e jogador da base do clube. O jovem estava internado há uma semana em um hospital de Santos, por conta de um acidente doméstico.

Axel e o filho sofreram queimaduras graves em uma festa, realizada em Santos, no litoral de São Paulo. O auxiliar-técnico do São Caetano, Marquinhos Pitbull, também estava no evento. Após passar mais de uma semana internado, o filho de Axel não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta terça-feira.

Leia Também Corinthians inicia semana de treinamentos e confirma lesão muscular de Xavier

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentou a morte do jovem em nota: "A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, de 14 anos, atleta das categorias de base do São Caetano e filho do ex-jogador e atual treinador do clube do ABC, Axel Rodrigues de Arruda".

Axel, 52, foi um meio-campista de sucesso no futebol brasileiro, com passagens por Santos, São Paulo, Sevilla-ESP e Cerezo Osaka-JAP. Assumiu o comando do clube com a Série A2 do Paulista em andamento. O Azulão volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, contra o RB Brasil, em Bragança Paulista. Ainda não há confirmação se Axel estará no banco de reservas da equipe.