Filho de Bebeto, Mattheus Oliveira assina contrato com o Sporting Lisboa até 2022

Depois de uma passagem apagada pelo Flamengo e de passar dois anos no modesto Estoril, clube administrado pela empresa brasileira de marketing esportivo Traffic, o meia Mattheus Oliveira acertou nesta terça-feira um contrato com um grande clube de Portugal. Filho do ex-atacante Bebeto, o jogador de 22 anos assinou com o Sporting Lisboa por quatro temporadas, com cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões).

Em dois anos no Estoril, Mattheus Oliveira marcou apenas dois gols em 32 partidas, mas ajudou a equipe a se classificar para a Liga Europa na temporada passada. O seu nome esteve envolvido também numa negociação com o rival Benfica, mas o meia preferiu mesmo o Sporting Lisboa.

"Escolhi o Sporting pela grandeza do clube. Estou muito feliz com esta oportunidade e nem pensei duas vezes quando surgiu a oportunidade. Pela história deste clube, os jogadores que aqui passaram... também quero fazer a minha história no Sporting", disse Mattheus Oliveira.

"Quando vim para Portugal, tendo o Estoril como ponte para o futebol europeu, já tinha no pensamento chegar a um 'grande' do futebol português. Agora, quero deixar a minha marca no Sporting", frisou o brasileiro, prometendo "honrar" a camisa do clube que revelou, entre outros, os craques portugueses Luis Figo e Cristiano Ronaldo.

Mattheus Oliveira ficou conhecido mundialmente mesmo antes de nascer. Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, seu pai marcou um gol contra a Holanda, em Dallas, nas quartas de final, e comemorou com o famoso "embala neném", uma referência a seu filho Mattheus, que nasceria poucos dias depois.