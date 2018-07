Filho de Beckham deve assinar contrato com o Arsenal, diz jornal

Mesmo que a carreira e o auge de David Beckham tenham sido vividos no Manchester United, seu filho deve iniciar sua vida futebolística atuando por um rival. De acordo com reportagem do periódico inglês Daily Star deste domingo, Brooklyn, de 15 anos, primogênito do ex-meia com Victoria Beckham, deve assinar contrato com o Arsenal na próxima temporada.

Na reportagem, o tabloide destaca que uma fonte ligada ao clube de Londres explicou que outros clubes como o Chelsea e o próprio Manchester United já vinham demonstrando interesse em ter o filho de David Beckham. "Brooklyn é talentoso e tem se destacado em todos os treinos e jogos. O Arsenal percebeu que ele pode ser um grande talento, e o protegeu", relatou a fonte.

No início de 2013, quando havia acabado de deixar o Los Angeles Galaxy, Beckham treinou um curto período no Arsenal para manter a forma física. No entanto, o jogador acabou assinando pouco tempo depois um contrato de seis meses com o Paris Saint-Germain, onde encerrou sua carreira.

O tempo de treinamento no Arsenal e a boa relação do pai com Arséne Wenger foram fatores importantes na escolha final de Brooklyn, de acordo com a fonte. "Os Beckhams têm uma forte ligação com o Arsenal, apesar do passado de David ligado ao United. David tem uma boa relação com o técnico Arsene Wenger, que ficou impressionado com o talento de Brooklyn, sua atitude e ambição para ter sucesso."

Com o acordo, Brooklyn Beckham deve jogar nas categorias de base do Arsenal e deve assinar seu primeiro contrato profissional ao fim da temporada.