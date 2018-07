Filho de brasileiro, meia troca Dortmund pelo Hannover O meia Leonardo Bittencourt trocou nesta terça-feira o Borussia Dortmund pelo Hannover. O jogador de 19 anos, filho do ex-atacante brasileiro Franklin, estava no clube desde o início da temporada, mas vinha sofrendo com as poucas oportunidades e decidiu buscar novos ares para ter mais chances de atuar.