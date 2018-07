Filho de Caio Júnior esquece o passaporte e não embarca para Medellín

O filho do técnico da Chapecoense, Matheus Sarolli, disse por meio de sua conta no Facebook que não embarcou com a delegação do time catarinense no trágico voo que vitimou ao menos 70 pessoas, porque deixou seu passaporte em casa.

“Agradeço a todos que estão ligando e mandando mensagens, eu estava em São Paulo hoje e não embarquei pois tinha esquecido meu passaporte”, disse.

“Precisamos de força, peço que nos deem um pouco de privacidade especialmente à minha mãe”, comentou.

Caio Junior está entre as 76 vitimas da queda do avião da companhia aérea Lamia, da Venezuela, que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia.