Filho de Cruyff é confirmado como técnico de time de Israel

O holandês Jordy Cruyff, filho de Johan Cruyff e ex-jogador do Barcelona, foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Maccabi Tel Aviv, de Israel. Jordy, de 43 anos, que já ocupava o cargo de diretor esportivo da equipe israelense há cinco anos, revelou que este é o momento certo para iniciar a nova carreira.

"Sinto que é o momento e o lugar adequados para começar a minha carreira de treinador. O Maccabi é um clube histórico, com uma grande torcida e a exigência e as expectativas são sempre as máximas. Assim, este é um desafio muito estimulante", declarou Jordy Cruyff.

O holandês afirmou está com muita vontade de começar na nova função e não teme comparações com o pai. "Não é algo que me preocupe". Ele acredita que a experiência dele como dirigente o ensinou a trabalhar sempre no limite máximo e dar os passos corretos.

O proprietário do clube, Mitchell Goldhar, anunciou o acordo na página do clube e enfatizou que Jordy tem um grande senso de responsabilidade como estandarte do nome Cruyff, sinônimo de tanto sucesso no futebol.

"Como ele, sinto que este é o momento adequado para dar esse passo. Tive a honra de conhecer Johan Cruyff e ver o quão orgulhoso estava de seu filho. Estou certo que Johan estaria muito emocionado de ver Jordy no cargo de treinador deste histórico clube. Com o apoio de toda organização e de nossos seguidores, Jordy alcançará os resultados e o estilo de jogo que espero", enfatizou o empresário.

Como jogador, Jordy Cruyff fez carreira no Ajax, da Holanda, e no Barcelona, da Espanha, onde atuou entre os anos de 1993 e 1996. Depois, seguiu para o Manchester United, permanecendo no clube inglês até o ano 2000. Posteriormente, acumulou passagens por Celta, Alavés, Espanyol, Metallurg Donetsk (Ucrânia) e Valletta (Malta).

O novo técnico e o elenco do Maccabi Tel Aviv começaram nesta quarta-feira os preparativos para a temporada 2017/2018. Os jogadores serão submetidos a testes de aptidão nos próximos dias. No domingo, a delegação seguirá para uma pré-temporada na Áustria. Durante este período, o time realizará uma série de amistosos.

O primeiro teste real da equipe israelense sob o comando de Jordy Cruyff será no dia 29 deste mês pela primeira fase de play-offs da Liga Europa. O sorteio que definira o adversário do Maccabi Tel Aviv será realizado na próxima segunda-feira.