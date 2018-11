Filho de Elisson, ex-goleiro do Cruzeiro, tem morte cerebral após queda de armário

O filho único do goleiro Elisson, Lucca Guilherme, de 6 anos, teve morte cerebral nesta terça-feira vítima de um traumatismo craniano em decorrência da queda de um armário de madeira em sua cabeça. O acidente aconteceu em um sítio localizado em Betim, em Minas Gerais. O menino estava jogando futebol com seus primos, quando se apoiou no móvel para tentar pegar um refrigerante e o acidente aconteceu. Elisson atualmente defende o Nacional, de São Paulo, e iniciou a carreira no Cruzeiro.

Lucca foi levado para o Hospital Regional de Betim e sua situação é muito grave. Inicialmente, o Nacional chegou a anunciar a morte do menino, mas depois corrigiu a informação e disse que ele teve, por enquanto, morte cerebral e que respira por ajuda de aparelhos. Além da pancada na cabeça, ele perdeu muito sangue e teve ferimento nos ouvidos.

Elisson tem 31 anos e foi revelado pelo Cruzeiro. Ele foi emprestado para diversos clubes, entre eles, Nacional da Madeira-POR, Coritiba e Vila Nova-GO. Ele foi o terceiro goleiro do time mineiro nas conquistas do Brasileirão de 2013 e 2014. Atualmente, defende o Nacional, de São Paulo, onde era titular durante a disputa da Copa Paulista.

Antes do treinamento nesta terça-feira, os jogadores do Cruzeiro se reuniram para rezar pelo menino. Já o Nacional divulgou uma nota lamentando o acontecimento e prestando solidariedade ao goleiro, mas decidiu retirá-la do ar, após a notícia de que o menino ainda respirava com a ajuda de aparelhos.