Filho de goleiro da seleção de futsal morre e final da Liga Paulista é adiada

O futsal brasileiro está de luto nesta segunda-feira após a trágica morte de Enrico, de apenas dois anos, filho do goleiro Guitta, titular do Corinthians e presença constante nas convocações da seleção brasileira. Por isso, a Liga Paulista anunciou no fim da tarde o adiamento da primeira partida de sua decisão.

Equipe de Guitta, o Corinthians deveria entrar em campo nesta quarta-feira, às 21 horas, para encarar o Magnus Futsal, de Sorocaba, na primeira partida da final. A nova data do confronto ainda não foi confirmada. A equipe alvinegra também tem marcada para este domingo, em Venâncio Aires-RS, a primeira partida da semifinal da Liga Nacional, que não se manifestou sobre o acontecimento.

A confirmação da morte de Enrico veio do Corinthians, através de suas redes sociais. "Força a Guitta, nosso goleiro do futsal, pelo falecimento do filho Enrico, de 2 anos. Nossos pêsames a ele e à família", escreveu o time paulista em sua página no Twitter. A causa da morte da criança não foi revelada pelo clube ou pela Liga Paulista de Futsal.

Guitta é um dos grandes goleiros do futsal na atualidade e depois de ser revelado pelo Orlândia, chegou ao Corinthians para a temporada passada. Ele também fez parte do elenco do Brasil no título mundial de 2012 e na decepcionante queda para o Irã nas oitavas de final da competição em 2016.