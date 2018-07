Filho de Guerra aparece em vídeo brincando com o pai no hospital

Imagens reproduzidas por diversos usuários do Twitter neste domingo mostram Assael Guerra, filho do venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras, brincando com o pai numa área de recreação dentro do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O menino de três anos foi internado na última quarta-feira depois de se afogar numa piscina em casa.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Assael ainda continua internado e, a pedido da família, não estão sendo divulgadas informações do estado de saúde da criança. O vídeo que circula neste domingo foi originalmente publicado na conta da mãe de Assael, Kris Espejo, no Instagram, acompanhado de uma mensagem em que a esposa de Guerra comemora a recuperação do menino.

"Sei que este é seu maior presente, amor! E meu, e de Klever (irmão de Assael), e de todos os que amamos. Hoje Assael está melhor. Para a glória de Deus! Obrigado a todos por suas orações", escreveu Kris. "Em seu aniversário, Guerra poderia ter algum presente melhor do que esse?", escreveu um usuário do Twitter que reproduziu o vídeo.

Por estar acompanhando a recuperação do filho, Guerra vai desfalcar o Palmeiras na partida deste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois que a notícia do afogamento da criança, houve manifestações de apoio e reza nas redes sociais pela saúde do filho do jogador do Palmeiras. Pessoas comuns e clubes rivais publicaram em suas contas pessoais apoio à família.

ASSAEL - Em seu aniversário, Guerra poderia ter algum presente melhor do que esse? pic.twitter.com/r9x3wY5Y0t

