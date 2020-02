Filho de Hagi perde pênalti, mas dá assistência para classificação do Rangers na Liga Europa

O Rangers está classificado para as oitavas de final da Liga Europa. O time escocês obteve a vaga, nesta quarta-feira, ao vencer o Braga, em Portugal, por 1 a 0, gol marcado pelo inglês Ryan Kent, aos 16 minutos do segundo tempo, após grande assistência de Ianis Hagi, filho do lendário Gheorghe Hagi, apontado como o melhor jogador romeno de todos os tempos.

A vitória ratifica a vaga do Rangers, que vencera o primeiro confronto, no jogo de ida, por 3 a 2, e atinge as oitavas de final pela quarta vez em sua história.

Ianis Hagi foi o destaque da partida, coordenando todas as jogadas de ataque da equipe escocesa. Mas, aos 45 minutos do primeiro tempo, o meia falhou em uma cobrança de pênalti.

O início do segundo tempo também foi dominado pelo Rangers, que conseguiu seu gol com Kent e ampliou a vantagem conquistada na primeira partida. O Braga tentou pressionar no fim, mas não teve forças para buscar um resultado melhor.

Mais 15 jogos estão previstos, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O destaque será para o duelo entre Internazionale x Brugge, que será disputado no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, com portões fechados por causa do coronavírus.

Manchester United x Brugge, Porto x Bayer Leverkusen, Ajax x Getafe, Arsenal x Olympiacos e Benfica x Shakhtar Donetsk são outros jogos interessantes da rodada.