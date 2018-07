Filho de Lula é apresentado em clube uruguaio para trabalhar na formação de atletas

Luis Claudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, foi contratado por um time do Uruguai, o modesto Club Atlético Juventud, da cidade de Las Piedras. Segundo o clube, Lulinha, que é preparador físico, vai trabalhar na formação de atletas e também em projetos sociais. O filho do ex-presidente, que já trabalhou no Corinthians como auxiliar de preparação física, foi apresentado pelo clube uruguaio na terça-feira.

"O Club Atlético Juventud vem desenvolvendo um programa inovador no futebol uruguaio, com forte investimento em infraestrutura e trabalho em valores", afirmou o presidente do clube Yamandú Costa ao site Montevidéu Portal. Segundo o presidente, Lulinha trabalhará no clube com um conceito "progressista na formação do atleta", além de integrar e coordenar projetos sociais.

A vinda de Lulinha ao clube está relacionada a uma parceria com do time com a FAO, um órgão ligado à ONU e que é responsável por cuidar projetos sociais nas áreas de nutrição e saúde alimentar. O foco do projeto é investir na formação de atletas a dos 13 anos de idade até os 20. "Buscamos que aprendam o futebol e a viver do futebol, mas também queremos formá-los para a vida, tanto para aqueles que se tornem profissionais ou não, para aqueles que não cheguem ao futebol profissional", disse Costa.