Contratação do filho de Lula é mistério em time uruguaio

Depois de anunciar em seu site a contratação do preparador físico Luís Cláudio da Silva, filho caçula do ex-presidente Lula, o clube uruguaio Juventud de Las Piedras voltou atrás e agora informa que o brasileiro nunca foi contratado. Para o presidente do clube, Yamandú Costa, pode ter havido um “problema de comunicação”. “Nós nunca noticiamos a contratação do sr. Luís Claudio. Divulgamos apenas a visita que ele fez às nossas instalações”, disse Costa ao Estado.

Duas razões explicam a mudança de posição do Juventud. O primeiro motivo foi a enorme polêmica, dentro e fora do Uruguai, que a informação causou. Dirigentes do clube do país vizinho ficaram assustados com a repercussão negativa do acerto, que poderia ser visto como uma preparação para a saída de sua família do Brasil.

A segunda razão foi financeira. Com folha salarial modesta, da ordem de US$ 100 mil (R$ 340 mil), o décimo colocado do Campeonato Uruguaio não teria condições de bancar a remuneração mensal de R$ 25 mil pedida pelo brasileiro. A versão oficial do clube, no entanto, não é a única que circula em Las Piedras. Ex-dirigentes garantem que a contratação foi fechada e que o clube busca agora parceiros comerciais para bancar o salário do novo membro da comissão técnica.

O site do Juventud anunciou o acerto de Luís Claudio no mês passado. No dia 18 de outubro, informou a “recente chegada à instituição pedrense do professor Luís Lula Da Silva (filho) para trabalhar no futebol e desenvolvimento social” do nosso clube.

Segundo o presidente, porém, houve um problema de comunicação na divulgação da visita de três dias que o brasileiro fez à sede do time para conhecer o projeto de formação de atletas chamado “Juventud”.

De acordo com o cartola, Luís Claudio retornou ao Brasil em seguida. Procurado pelo Estado, a assessoria do filho de Lula não se manifestou.

O Juventud chegou a Luís Claudio por indicação da área de relações internacionais do clube, que, segundo o dirigente, é conduzida por brasileiros. O gerente Rodrigo Lubetkin conheceu o profissional em um simpósio em São Paulo. O caçula de Lula acumula passagens pelos quatro times paulistas. Foi estagiário em departamentos amadores e auxiliar de preparador físico. Após 5 anos, em 2011, abriu a própria empresa.

A notícia da contratação causou estranheza entre parceiros do clube do Uruguai. Nos últimos dois anos, o Juventud realizou amistosos no Rio Grande do Sul, o que estreitou o relacionamento com Francisco Novelletto, presidente da Federação Gaúcha. “O Juventud é um clube modesto. Não tem bala para essa contratação”, afirmou.

O Club Atlético Juventud de Las Piedras é uma equipe modesta, mas em ascensão. Foi o primeiro time do interior a chegar à elite. Tem um título da terceira divisão (1995) e outro da segunda (1999). Na virada dos anos 2000, alternou altos e baixos, mas se firmou em 2012. Em 2014/15, o clube conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana, mas a experiência só durou quatro jogos.