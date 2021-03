Filho de Maradona, Diego Junior tem nacionalidade argentina aprovada pelo país

O filho do falecido ídolo Diego Maradona, conhecido como "Diego Junior", receberá a nacionalidade argentina na próxima quinta-feira, dia 25 deste mês. As informações foram divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores da Argentina.

Diego Armando Sinagra Maradona, de 34 anos, é fruto da relação extra-conjugal do ex-jogador quando ele atuava no Napoli, da Itália. Hoje, exerce a função de radialista, mas por conta do talento em seu sangue, teve também uma carreira como esportista, tendo sido jogador da seleção italiana de futebol de areia. Em recente declaração, ele tornou público seu desejo de adquirir a nacionalidade do célebre pai.

"Sempre tive vontade de reconhecer minha ascendência argentina", declarou Diego Junior segundo o Ministério argentino. "Sempre foi muito claro para mim que eu sou 50% napolitano e 50% argentino. Para mim é um orgulho e uma emoção muito grande e sei que, do céu, o meu pai ficará muito orgulhoso, já que seu amor pela Argentina era manifestado por todo o corpo."

Segundos as normas da Argentina, a lei estabelece que filhos de cidadãos argentinos nascidos no exterior podem fazer o requerimento da nacionalidade sul-americana. Diego Junior, o qual Maradona reconheceu após negar-lhe o vínculo sanguíneo por 29 anos, é o mais velho dos cinco descendentes do lendário jogador.

"Ouvir o desejo de se tornar argentino e seu interesse em como obter a nacionalidade também para os seus filhos é um motivo de orgulho para nós", disse a cônsul-geral argentina em Roma, Ana Tito. "Orgulho de como fazia seu pai com a bola entre os pés, ou quando, por convicção, se manifestava contra o que achava injusto", acrescentou.

Diego Maradona, que faleceu aos 60 anos no dia 25 de novembro do ano passado, fez história com a camisa do Napoli, onde jogou entre 1984 e 1992. Diego Junior nasceu no dia 20 de setembro de 1986.