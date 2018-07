Filho de Mazinho foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira uma lista com 27 atletas convocados pelo técnico Emerson Ávila para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, a partir de 9 de janeiro, na Argentina. E a principal novidade é a convocação de Rafinha, filho de Mazinho e atleta do Barcelona B.

O meia Rafael Alcântara, o Rafinha, já havia sido convocado para participar de uma competição amistosa em março, quando o técnico da seleção ainda era Ney Franco. O torneio era em Barcelona, mas mesmo assim o clube não liberou o jogador, pressionado pela federação espanhola.

Agora não há muito o que fazer, uma vez que o Sul-Americano é competição oficial e o Barcelona é obrigado a liberar o jogador, que deve se apresentar na Granja Comary em 10 de dezembro. Rafinha, filho do ex-jogador Mazinho, é o irmão mais novo de Thiago Alcântara, que defende a seleção da Espanha. Rafael já atuou como espanhol em categorias inferiores, mas pretende seguir carreira pela seleção do Brasil.

A convocação vai desfalcar diversos times grandes do Brasil, principalmente o Botafogo, que não teve convocados Doria, Jadson e Bruno Mendes (este último teve o contrato rescindido e hoje, oficialmente, é do Guarani). O Santos vai ceder Felipe Anderson, enquanto o São Paulo teve Ademilson convocado. Filho de Bebeto e eternizado pela comemoração da Copa de 1994, Mattheus foi chamado, assim como o também flamenguista Adryan, estrela do time sub-17 dois anos atrás.

Dos 27 jogadores, quatro ainda serão cortados. Além do Barcelona, outros times estrangeiros vão ceder atletas, como a Roma (Marquinhos) e o Real Madrid B (Fabinho), além do Rio Ave, de Portugal (o meia Filipe Souza, ex-Bahia). Do Nordeste do Brasil vêm cinco atletas: três do Vitória, um do Bahia e um do Náutico, contra apenas três do Sul (dois do Grêmio e um do Inter).

O Brasil defende o tricampeonato da competição. Na última edição, em 2011, um time histórico brasileiro, com Neymar e Lucas, hoje na seleção principal.

Confira a lista de convocados, com atletas nascidos entre 1994 e 1995.

GOLEIROS - Matheus (Corinthians), Jordi (Vasco da Gama) e Luis Gustavo (Vitória);

ZAGUEIROS - Samir (Flamengo), Marquinhos (Roma), Doria (Botafogo) e Luan (Vasco);

LATERAIS - Douglas (Náutico), Mansur (Vitória), Wallace (Fluminense) e Fabinho (Real Madrid B);

VOLANTES - Jadson (Botafogo), Misael (Grêmio), Talisca (Bahia) e Gabriel (Vitória);

MEIAS - Filipe (Rio Ave), Felipe Anderson (Santos), Rafael Alcântara (Barcelona B), Mattheus (Flamengo), Guilherme Biteco (Grêmio) e Fred (Inter);

ATACANTES - Marcos Junior (Fluminense), Bruno Mendes (Guarani), Ademilson (São Paulo), Adryan (Flamengo), Leandro (Grêmio) e Willie (Vitória).