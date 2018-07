Filho de Pelé, Edinho é anunciado como novo técnico do Mogi Mirim

Edinho, filho de Pelé, terá a sua primeira oportunidade como técnico de uma equipe profissional logo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Mogi Mirim, equipe do interior paulista comandada pelo ex-jogador Rivaldo, anunciou a contratação do ex-goleiro do Santos para comandar o time na sequência da temporada 2015.

Edinho fazia parte da comissão técnica do Santos e se desligou na última segunda-feira para assumir o comando do Mogi Mirim, que estava sem técnico desde a rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista, na última quarta-feira, quando perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 1, o que culminou na saída de Claudinho Batista.

Ex-jogador, Edinho teve sempre o seu nome ligado ao Santos, clube que defendeu durante a maior parte da sua carreira profissional. O goleiro também teve passagens por Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta e agora terá o desafio de dirigir o Mogi Mirim na Série B.

Para Rivaldo, presidente do clube, a experiência de ter sido auxiliar de técnicos renomados do futebol brasileiro vai ajudar Edinho a ter sucesso na nova tarefa. "O Edinho foi auxiliar de vários treinadores top que passaram pelo Santos, como Luxemburgo e Muricy e acredito que ele tem tudo para dar certo no Mogi", disse

Eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Mogi Mirim terminou a competição em 11º lugar na classificação geral. A apresentação de Edinho acontecerá nesta quarta-feira, às 11 horas. E a sua estreia será em 8 de maio, quando o time do interior paulista inicia a sua participação na Série B diante do Criciúma, em casa.