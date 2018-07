Filho de Piqué nasce, mas jogador pega o Málaga

A criança, de acordo com o clube, nasceu na noite de terça-feira na Clínica Teknon, em Barcelona. O primeiro filho dos noivos recebeu o nome de Milan Piqué Mebarak. Segundo comunicado da cantora, Milan quer dizer "querido, cheio de graça e amoroso" em eslavo, "entusiasta, laborioso" em latim antigo e "unificação" em sânscrito. No mundo do futebol, Milan é o próximo adversário do Barcelona na Liga dos Campeões.

O Barcelona fez questão de publicar no seu site oficial o nascimento do filho do zagueiro com a cantora colombiana. Nesta quarta pela manhã, Piqué treinou normalmente e recebeu o parabéns dos colegas.

Ele consta na lista de 19 jogadores que viajam para Málaga. O atacante David Villa, que voltou a treinar na segunda, depois de se recuperar de lesão, também foi relacionado. Tito Vilanova optou por usar força máxima, uma vez que o Barcelona tem que vencer. No jogo de ida, na Camp Nou, as duas equipes empataram em 2 a 2. Quem avançar pode pegar o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei.