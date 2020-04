Filho de Raniel, do Santos, se recupera de acidente doméstico e recebe alta

Felipe, de dez meses, o segundo filho de Raniel, jogador do Santos, recebeu alta, nesta quarta-feira, recuperado do processo de um afogamento em uma piscina, sofrido em sua casa no dia 22 de março.

"É com muita alegria que comunicamos a todos que o filho do atacante Raniel teve alta na tarde desta quarta-feira e já está em casa ao lado dos pais. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de carinho", disse o comunicado da assessoria de imprensa de Raniel.

O estado de saúde do bebê chegou a ser considerado grave, mas ele teve boa evolução e de forma contínua, até seu quadro ficar estável. O bebê foi abrir os olhos novamente apenas no dia 4.

O Santos, em suas redes sociais, expressou sua alegria pela recuperação da criança. "Ótima notícia para a nação santista! O filho do Raniel teve alta do hospital nesta quarta e já está em casa. Muito obrigado a todos que se preocuparam e enviaram mensagens durante este período!"

Em negociação que envolveu a transferência em definitivo de Vitor Bueno ao São Paulo, Raniel chegou ao Santos no início da temporada 2020. O atacante soma dois gols marcados em seis partidas disputadas pelo clube. Ele está de férias, assim como todo o elenco santista até o dia 30.