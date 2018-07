Filho de Romário reforça o Vasco e viaja para pré-temporada

Filho do hoje senador Romário, o atacante Romarinho está de volta a São Januário. O jogador não foi anunciado pela diretoria do http://Vasco, mas está incluído na lista de atletas que vão viajar para a pré-temporada da equipe em Pinheiral, no interior do Rio. No total, são 33 relacionados.

Romarinho começou a carreira no Vasco, nas categorias de base, por conta da ligação do pai com o clube, mas jogava desde 2013 no Brasiliense. No ano passado, fez quatro partidas na Série D do Campeonato Brasileiro, todas entrando no segundo tempo.

Com ele, o Vasco terá 12 reforços para a temporada 2015: o zagueiro Aislan, os laterais Erick, Christiano e Bruno Ferreira, os volantes Jean Patrick, Victor Bolt e Lucas, os meias Marcinho, Matheus Índio e Julio dos Santos e o atacante Erick Luis.