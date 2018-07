Filho de Rooney chora ao ver Inglaterra perder para o Uruguai na Copa

A segunda derrota da seleção inglesa na Copa do Mundo foi marcada pelo choro de Kai Rooney, de 4 anos, filho mais velho do atacante Wayne Rooney. Após perder na estreia para a Itália por 2 a 1 no calor de Manaus, os ingleses encontraram a seleção uruguaia em São Paulo. Dessa vez, o clima tipicamente londrino de 15 graus na capital paulista não ajudou os comandados de Roy Hodgson.

Rooney, de cabeça, quase abriu o placar no início do jogo, mas o travessão barrou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Após o primeiro gol do uruguaio Luís Suaréz, aos 39 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 continuou tentando e finalmente anotou seu inédito gol em Mundiais, aos trinta minutos da etapa final. O banho de água fria veio dez minutos mais tarde, novamente com Suaréz, o popular atacante do Liverpool.

Sem nenhum ponto conquistado e com nova derrota, só um milagre classifica a Inglaterra, às oitavas de final. A imagem de Kai Rooney chorando no Itaquerão ilustra a situação delicada da seleção inglesa. O menino, acompanhado de seu irmão caçula Klay, 1, e sua mãe Collen Rooney e acompanharam a segunda derrota inglesa na Copa do Mundo das arquibancadas do Itaquerão, em São Paulo.