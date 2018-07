Filho de Sócrates é novo gerente de futebol do São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo já tem um gerente remunerado de futebol. Trata-se de Gustavo Vieira de Oliveira, filho do ex-jogador Sócrates e sobrinho de Raí, um dos maiores ídolos da história do clube. Ele já assumiu suas funções e viajou com o grupo para a Europa e Japão, onde o time participa de torneios amistosos e da decisão da Copa Suruga.

Advogado, Gustavo já participava ativamente da vida do clube e tinha exatamente o perfil procurado pelo presidente Juvenal Juvêncio: é jovem (tem 34 anos), tem amplos conhecimentos jurídicos, é são-paulino e não tem os "vícios" dos profissionais da área. Ele chega com a missão de resgatar o diálogo entre elenco e dirigentes, bastante abalado pela passagem de Adalberto Baptista na diretoria de futebol.

O novo gerente é sócio do escritório de advocacia de José Francisco Manssur, assessor especial da presidência, e participou da confecção de praticamente todos os contratos do atual elenco. Ele também fez parte da delegação que foi a Sevilha para repatriar Luis Fabiano, em 2011. Além do atacante, Jadson, Osvaldo e Ganso foram atletas que já tiveram contato anterior com Gustavo.

"É um menino muito bom. São-paulino, de ótimo trato e que conhece profundamente a estrutura do clube. Conversamos ontem (domingo) e disse que fiquei muito feliz com sua escolha e a sua decisão em aceitar", elogiou o vice Carlos Augusto de Barros e Silva.

O clube ainda procura um profissional não-remunerado para assumir as funções administrativas no clube. Com a nomeação de Gustavo, Juvenal resolve o principal problema do momento e ganha mais tempo para escolher um novo nome.