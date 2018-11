Filho de Thuram faz 2, mas Depay brilha mais e garante triunfo do Lyon no Francês

Filho do ex-lateral Lilian Thuram, campeão do mundo com a seleção francesa em 1998, Marcus Thuram marcou dois gols pelo Guingamp neste sábado, mas não conseguiu evitar que o seu time fosse derrotado por 4 a 2 pelo Lyon, em casa, e ampliasse o seu martírio como lanterna do Campeonato Francês.

O atacante Thuram, de 21 anos, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, mas o grande nome do confronto acabou sendo o meia-atacante holandês Memphis Depay, com dois gols e outras duas assistências no duelo.

Ele primeiro deu o passe para Houssem Aouar empatar o duelo, já aos 17 minutos da etapa final. Logo em seguida, aos 21 e aos 28, Depay marcou duas vezes e virou o jogo para 3 a 1. Thuram descontou batendo pênalti, aos 34, mas o jogador da seleção holandesa daria passe para Maxwel Cornet selar o 4 a 2, quatro minutos depois.

Com o bom resultado, o Lyon assumiu a quarta posição do Francês, com 24 pontos, e passou a figurar na zona de classificação à Liga Europa. O time está logo à frente do Saint-Étienne, que em outro duelo deste sábado derrotou o Reims por 2 a 0, em casa, e foi aos 23 pontos no quinto lugar. O sexto é o Nice, que superou o Nimes por 1 a 0, como visitante, e tem 20 pontos na sexta colocação.

Já o Guingamp segue afundado na lanterna, com sete pontos, mesma pontuação do Monaco, penúltimo colocado pelos critérios de desempate e que neste domingo enfrenta o líder Paris Saint-Germain, em casa, no complemento desta 13ª rodada da competição.

Toulouse 0 x 1 Amiens e Angers 1 x 0 Montpellier foram os outros resultados das partidas realizadas neste sábado pelo Campeonato Francês. O Montpellier, por sua vez, estacionou nos 25 pontos na terceira posição e desperdiçou boa chance de assumir a vice-liderança, hoje nas mãos do Lille, que tem 26 pontos e na última sexta-feira empatou por 0 a 0 com o Strasbourg, em casa. O PSG tem 36 pontos na liderança, com incríveis 12 vitórias em 12 partida disputadas até aqui.