Filho de Tite 'vira' atacante paraguaio em treino do Corinthians O técnico Tite aproveitou o treino desta terça-feira à tarde para corrigir os defeitos que o Corinthians apresentou na derrota por 3 a 2 para o Cerro Porteño, no Paraguai. A principal preocupação é com a bola parada. Curiosamente, o treinador utilizou seu filho Matheus Bachi, filho e auxiliar técnico, para simular a atuação do atacante paraguaio Beltrán, autor de dois gols no Paraguai. Como Matheus tem mais de 1,90m, ele dificultou a atuação dos zagueiros Felipe e Yago.