Filho de Zidane é chamado para seleção francesa sub-19

PARIS - Filho de Zinedine Zidane, um dos grandes nomes da história recente do futebol, Enzo Fernández, tenta seguir os passos do pai no futebol e foi convocado nesta segunda-feira para a seleção Sub-19 da França pelo técnico Francis Smerecki, informou a Federação Francesa de Futebol. Enzo, que prefere utilizar o sobrenome da mãe, tem 18 anos e atua nas categorias de base do Real Madrid. O filho de Zidane se apresentará, assim como os outros jogadores convocados, em 3 de março, permanecendo concentrado até o dia 5 em Clairefontaine.

Ele realizará treinamentos, passará por exames médicos e deve enfrentar a equipe Sub-20 da França. Assim, esta não é uma convocação para jogos oficiais, mas indica que Enzo Fernández, optou por defender a seleção francesa em detrimento da espanhola, apesar de viver desde criança no país onde seu pai atuou no Real Madrid e é o atual auxiliar do técnico Carlo Ancelotti.