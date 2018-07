Filho de Zidane é contratado por clube da segunda divisão da Espanha

O Rayo Majadahonda, clube recém-promovido a disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol, anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Enzo Zidane Fernández, filho do técnico Zinedine Zidane. O jogador franco-espanhol vem sob contrato de um ano após passagem de seis meses pelo clube suíço Lausanne-Sport.

"Todas as partes fizeram um grande esforço para chegar a esse acordo. A intervenção do nosso treinador Antonio Iriondo foi fundamental para convencer o jogador da importância que Enzo pode ter à nossa equipe e do crescimento profissional que o jogador pode ter nesta temporada", disse o Rayo Majadahonda em comunicado.

O clube espanhol da cidade de Madri vai disputar a competição, um nível abaixo da elite espanhola, pela primeira vez na história, após campanha de sucesso na temporada passada, quando foi vice-campeão da terceira divisão do país. Fundado em 1976, o Rayo Majadahonda costuma mandar seus jogos no Estadio Cerro del Espino, que pertence ao Atlético de Madrid e tem capacidade para 3.376 pessoas.

Enzo foi revelado pelo Real Madrid, mas fez apenas uma partida pela equipe principal do clube espanhol. Em dezembro de 2016, pela Copa do Rei da Espanha, o meio-campista fez um gol em vitória por 6 a 1 sobre o Cultural Leonesa, quando Zinedine Zidane, então técnico da equipe, o colocou na partida durante o segundo tempo.

Enzo deixou o Real Madrid em junho 2017 para defender o Alavés, mas fez apenas quatro partidas pelo clube e, em janeiro, transferiu-se para o Lausanne-Sport. A nova equipe do jogador terminou a última temporada da primeira divisão da Suíça na décima e última colocação, portanto foi rebaixada. O meio-campista disputou 16 jogos, 11 como titular, e marcou dois gols.