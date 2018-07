Filho do Capitão do Tri, Alexandre Torres será gerente de futebol do Fluminense

O Fluminense tem novidades no seu departamento de futebol. Nesta quarta-feira, o presidente eleito Pedro Abad anunciou que o ex-jogador Alexandre Torres, filho de Carlos Alerto Torres, o Capitão do Tri, será o gerente de futebol do clube das Laranjeiras a partir da próxima temporada.

O anúncio desta quarta representa um retorno para Alexandre Torres. Afinal, ele iniciou a carreira de jogador no Fluminense na década de 1980, tendo disputado 220 partidas no período entre 1985 e 1991. Agora, portanto, voltará às Laranjeiras, ainda que fora dos gramados.

Antes de fechar a chegada de Alexandre Torres, o novo presidente do Fluminense definiu Abel Braga como o novo técnico do time. Além disso, já havia anunciado alguns nomes para o departamento de futebol, caso de Fernando Veiga, que será o vice-presidente de futebol, e também de Marcelo Teixeira, que vai assumir a gerência da base. E as mudanças devem seguir nos próximos dias, pois o departamento de futebol está sendo todo alterado.

Os planos de Alexandre Torres como gerente de futebol do Fluminense poderão começar a ser conhecidos nesta quinta-feira, às 11 horas, quando ocorrerá a sua apresentação oficial. Ele deverá participar diretamente da reformulação do elenco para 2017.