Filho do ex-goleiro Júlio César acerta contrato com time da segunda divisão de Portugal

O filho do ex-goleiro Júlio César, que disputou três Copas do Mundo pela seleção brasileira, vai dar um novo passo na carreira de jogador. O volante Cauet Werner, de 18 anos, vai reforçar o Mafra, da segunda divisão do Campeonato Português. O atleta deve a princípio defender o elenco sub-21 do time e tem passagens pelo Valladolid, da Espanha, e pelo time B do Alverca, de Portugal.

"Muito feliz com a oportunidade de me juntar a essa grande família. Agora é trabalhar e alcançar novos objetivos - escreveu ele", escreveu o jogador nas redes sociais. Cauet é filho do ex-goleiro e da modelo Suzana Werner. Júlio César integrou o elenco da seleção brasileira nas Copas de 2006, 2010 e 2014 e foi titular nas duas últimas edições. Ele está aposentado desde 2018.

Leia Também Didi assina com o New Orleans Pelicans até o fim da temporada 2021-2022 da NBA

O time de Cauet está na 11ª posição da segunda divisão do Campeonato Português. Neste início de passagem, o jogador será observado para uma possível promoção à equipe de cima de acordo com o rendimento. Antes da assinatura do contrato, Júlio César visitou o Mafra para conversar com dirigentes.

O ex-goleiro abriu uma empresa de agenciamento de carreira de atletas e tem o filho como um dos clientes. Júlio César fixou residência em Portugal nos últimos anos principalmente depois de ter atuado pelo Benfica por três temporadas.