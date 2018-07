Filho do ex-zagueiro Ronaldão segue os passos do pai, tetracampeão em 1994

SÃO PAULO - A cena já foi vista em São José do Rio Preto: um jovem zagueiro dá os seus primeiros passos no Rio Preto Esporte Clube e, de lá, parte para brilhante carreira no São Paulo e na seleção brasileira. A história teve início há 30 anos e pode se repetir a partir da próxima temporada. Ronaldo Júnior, filho do ex-zagueiro Ronaldão, acertou sua transferência para o Rio Preto, clube em que o pai, ex-jogador do São Paulo e da seleção, iniciou a carreira na década de 1980. Ronaldo, que também atua na zaga, iniciou os treinamentos nesta semana.

O jovem jogador de 20 anos atuava pelo equipe Sub-20 do Ituano. "O Rio Preto adorou a ideia de tê-lo aqui, assim como aconteceu comigo, com quase a mesma idade", relembra Ronaldão, tetracampeão com a seleção brasileira na Copa de 1994 e que defendeu o Rio Preto por 29 meses, entre maio de 1983 e outubro de 1985. Depois, Ronaldão vestiu a camisa são-paulina por oito anos, até 1993. E no São Paulo, ganhou tudo.

Conquistou quatro Campeonatos Paulista (1987, 1989, 1991 e 1992), dois títulos do Brasileirão (1986 e 1991), duas Libertadores e dois Mundiais Interclubes (1992 e 1993). Nas decisões contra Barcelona e Milan, o beque jogou como titular da equipe de Telê Santana. A estreita relação com o time do Morumbi - foram 294 jogos, 143 vitórias, 100 empates e 51 derrotas - continuou após o término da carreira.

Assim como o pai, Ronaldo Júnior defendeu o São Paulo dos 11 aos 15 anos. De lá, partiu para a Ponte Preta antes de atuar pelo Ituano. Segundo Ronaldão, o filho tem muitas de suas características jogando. "Ele é voluntarioso, tem muita disposição. Mas, diferentemente de mim, atua pela direita porque é destro". Além disso, o zagueiro mostra a liderança exercida por Ronaldão durante toda a carreira. No Ituano, por exemplo, Ronaldo Júnior era capitão do time.

Ronaldo Júnior também mostra a mesma raça que o pai tantas vezes colocou em prática nos gramados. Com 1,85m de altura (Ronaldão tem 1,87m), o jovem zagueiro tem no jogo aéreo um dos seus pontos fortes. "Ele já marcou muitos gols de cabeça. E sabe também atuar pelos dois lados do campo", disse o ex-defensor do São Paulo.

Em relação ao sucesso da carreira do filho e à transferência para um time grande, Ronaldão é bastante realista. De acordo com o ex-jogador, o Rio Preto é acostumado a revelar bons jogadores. "Acredito bastante no potencial do menino. Ele terá uma boa oportunidade na vida", acredita. Em 2014, o time de São José do Rio Preto disputará a Série A-3 do Campeonato Paulista.

DO RIO PRETO À SELEÇÃO

Seis anos após chegar ao São Paulo, Ronaldão foi convocado por Carlos Alberto Parreira para vestir a camisa da Seleção Brasileira. Entre 1991 e 1993, jogou sete vezes. Em maio de 1994, ficou fora da lista final da Copa do Mundo dos Estados Unidos. O corte do zagueiro Ricardo Gomes, porém, foi responsável pela sua presença no grupo vencedor. Depois da Copa, Ronaldão defendeu a seleção em mais sete oportunidades.

Além do Rio Preto e do São Paulo, o pai de Ronaldo Júnior jogou pelo Shimizu-Japão (de 1993 a 1995), Flamengo (1996), Santos (1997 a 1998), Coritiba (1998) e Ponte Preta (1998 a 2000).