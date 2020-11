Filho do lateral Fagner, Henrique Lemos assina contrato com o Corinthians

Henrique Lemos, de 11 anos, filho mais velho do lateral-direito do Corinthians Fagner, assinou um contrato não profissional com o clube alvinegro nesta terça-feira. A ideia do time de Itaquera é garantir o registro federativo do jovem atleta, para que, no futuro, o direito de seus valores possam fazer parte do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Henrique tem seguido os mesmos passos de seu pai. Até 2019, ele atuava na equipe de futsal e agora é jogador da categoria sub-12. Por causa de sua idade, seu contrato é restrito a um ano de extensão. Federado, o garoto poderá disputar as competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). "Obrigado senhor pelo primeiro vínculo com o timão", agradeceu o jovem jogador, nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, jogadores e torcedores do clube alvinegro parabenizaram a conquista do atleta. A torcida, pelo teor dos comentários, trata Henrique como uma joia. "Esse que vai trazer 5 Libertadores para o Corinthians, né?", questionou um adepto, enquanto outro elogiava a postura do clube: "Agora sim eu vi o Corinthians investir com inteligência na base".

Fagner é considerado um dos jogadores que mais possui identificação com a torcida alvinegra. Revelado pela base, ele estreou pelo Corinthians em 2006, com apenas 17 anos, e tem passagens por Vasco, PSV, Vitória e Wolfsburg. Ao longo de sua trajetória, o lateral-direito conquistou cinco títulos pela equipe de Itaquera: três Campeonatos Paulistas e dois Brasileiros (2015 e 2017).