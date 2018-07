Filho do meia Guerra, do Palmeiras, é internado por afogamento

Assael Guerra, filho mais novo do meia Alejandro Guerra, do Palmeiras, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, o garoto de três anos caiu e se afogou na piscina de casa durante uma festa pela manhã. O hospital disse não ter informações sobre o estado de saúde dele.

O jogador palmeirense estava com o elenco em Guayaquil, no Equador, para o compromisso desta quarta-feira à noite contra o Barcelona, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O elenco viajou na tarde de segunda-feira em voo fretado e tem retorno previsto apenas para quinta-feira. O venezuelano Guerra treinou nos últimos e estava cotado para começar como titular do técnico Cuca.

Após saber do incidente, porém, Guerra foi liberado da partida pelo Palmeiras para retornar ao Brasil e acompanhar a recuperação do filho. O venezuelano vai embarcar nas próximas horas para São Paulo. Segundo o clube, o estado de saúde de Assael é estável. "O clube está prestando todo o auxílio necessário para o meia e sua família. O jogador não enfrentará o Barcelona-EQU e retornará a São Paulo", disse o Palmeiras em comunicado oficial.