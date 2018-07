Filho e auxiliar de Dorival, Silvestre promete 'grande trabalho' no São Paulo

Filho de Dorival Junior e membro da nova comissão técnica do São Paulo, o auxiliar Lucas Silvestre usou as redes sociais para prometer "um grande trabalho" depois de o seu pai ter sido confirmado oficialmente, na última quarta-feira, como novo comandante do time tricolor em substituição a Rogério Ceni, demitido na última segunda.

"É com muita alegria que hoje (quarta) acertamos nossa ida para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Faremos um trabalho com muito empenho, entrega e dedicação para conseguirmos levar esse clube ao caminho das conquistas. Agradecemos à torcida pela recepção, à diretoria pela confiança e com a certeza de que juntos faremos um grande trabalho", escreveu Lucas Silvestre no Instagram.

Além de Lucas Silvestre, a nova comissão técnica liderada por Dorival no São Paulo terá Celso Resende, preparador físico, e o analista de desempenho Leonardo Porto. Todos serão apresentados oficialmente pelo clube do Morumbi na próxima segunda-feira.

O treinador tem problemas particulares para resolver em Santa Catarina que envolvem o estado de saúde de um familiar. Por isso, deverá permanecer em Florianópolis até o final da semana. Desta forma, o auxiliar Pintado, que faz parte da comissão técnica permanente do São Paulo, vai dirigir a equipe no clássico com o Santos, domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Depois de ter sido derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no último domingo, o São Paulo fechou a 11ª rodada encabeçando a zona de rebaixamento da tabela, em 17º lugar, com apenas 11 pontos. O fato acabou sendo determinante para a demissão de Rogério Ceni.