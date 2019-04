Filho de Ronaldinho Gaúcho assina primeiro contrato com o Cruzeiro

Considerado pelo Cruzeiro como uma das maiores promessas de suas categorias de base, o atacante João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho e jogador da equipe sub-14 do clube, assinou nesta sexta-feira o seu primeiro contrato com o time de Belo Horizonte.

O garoto, que completou 14 anos no último 22 de fevereiro, firmou compromisso para defender as cores cruzeirenses até o dia anterior ao qual completará 20 anos, em 2025. Ao oficializar o acordo por meio de nota em seu site oficial, o clube garantiu que o atleta fez teste para ingressar na base celeste sem que o seu Departamento de Captação de jogadores soubesse que ele era filho de Ronaldinho.

"Com seu próprio talento, o jovem atacante foi aprovado e, apenas quando já estava no clube, acabou sendo revelado o nome do pai famoso", destacou o Cruzeiro, com quem a promessa assinou um vínculo de formação antes de firmar um contrato profissional no futuro.

O esclarecimento do clube em relação ao parentesco com o craque não foi por acaso, pois o pentacampeão com a seleção brasileira em 2002 se tornou um grande ídolo do rival Atlético-MG, com o qual fez história como principal referência do time na inédita conquista da Copa Libertadores, em 2013, quando teve papel decisivo com grandes atuações durante a campanha vitoriosa na competição continental.

"Temos que ressaltar sempre o trabalho que tem sido feito pela nossa captação, que tem sido de uma qualidade muito grande. A prova disto é que, hoje, estamos assinando o contrato de formação de um atleta promissor, que é o João Mendes", afirmou Amarildo Ribeiro, diretor de futebol de base do Cruzeiro, presente no ato da assinatura do contrato.

O dirigente disse crer que, "em breve", o atacante vai integrar a equipe profissional cruzeirense, embora ele tenha acabado de completar 14 anos. "É um jogador que tem um porte físico bom, uma qualidade técnica apurada. Um jogador que consegue jogar tanto como um jogador de área, quanto como um segundo atacante. É um jogador que, mesmo com o tamanho avantajado, tem velocidade e finaliza muito bem", ressaltou.

Com 1,78m de estatura, João Mendes está no Cruzeiro desde o ano passado, quando defendeu a equipe sub-13. E nesta sexta-feira ele festejou o contrato de longo prazo que assinou. "Foi o time que abriu as portas para mim. Tenho um carinho muito grande pelo clube. Os treinos são muitos bons, a estrutura é muito boa. É o maior clube do Brasil e é um prazer jogar aqui. É um dia muito feliz", disse. "Só posso agradecer à diretoria pela confiança que vem me dando. Agradeço a Deus também por eu poder jogar todos os dias", reforçou.

João Mendes ainda revelou como já imagina marcar um golaço no Mineirão quando se tornar jogador da equipe principal cruzeirense. "É um sonho poder um dia assinar o contato profissional com o Cruzeiro, jogar profissionalmente, fazer um gol no Mineirão lotado e dedicar à torcida. Pegar a bola pela direita, pedalar para dentro e 'chapar' no ângulo do goleiro", projetou o atacante, sem medo da ligação forte do seu pai com a história do Atlético-MG atrapalhar a relação boa que espera ter com os cruzeirenses.