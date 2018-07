Filiado à Fifa em maio, Kosovo estreia nas Eliminatórias com empate fora de casa

Paulus Arajuuri abriu o placar para os donos da casa com um gol marcado aos 18 minutos do primeiro tempo no duelo realizado no Veritas Stadium, na cidade finlandesa de Turku, mas Valon Berisha marcou para os kosovares aos 15 da etapa final e assegurou a igualdade.

Horas antes do jogo contra os finlandeses, a Fifa chegou a anunciar nesta segunda-feira que dois jogadores que já atuaram pela seleção da Albânia estavam liberados para defender Kosovo neste confronto de estreia nas Eliminatórias. Outros quatro atletas, por sinal, solicitaram um certificado liberatório para poderem atuar pela equipe nacional.

Antes disso, por sinal, a Fifa havia liberado outros noves jogadores que atuaram por seis diferentes países europeus a jogar pela seleção kosovar, sendo que a participação da nação no qualificatório europeu colocou em xeque a regra da entidade que não permite a um jogador atuar por duas seleções principais. Entretanto, como o Kosovo se trata de um país que conquistou sua independência há oito anos e não era filiado à Fifa até maio passado, essa regra parece ter sido flexibilizada neste caso.

TUDO 1 A 1 - Os outros dois jogos da primeira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias, curiosamente, também acabaram empatados por 1 a 1 nesta segunda-feira. Um deles foi entre Croácia e Turquia, em Zagreb, onde a equipe da casa abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti, convertido por Ivan Rakitic, do Barcelona.

Porém, os turcos empataram já nos acréscimos da primeira etapa, aos 48, com Hakan Calhanoglu cobrando falta em uma bola que desviou na barreira e entrou à esquerda do goleiro Kalinic, que saía para fazer a defesa no seu canto direito.

Para a Croácia, o gol também foi um duro castigo para quem dominou o primeiro tempo, no qual chegou a acertar incríveis quatro bolas na trave.

Já a outra partida deste Grupo 1 que terminou empatada por 1 a 1 foi entre Ucrânia e Islândia, em Kiev. Surpreendente algoz da Inglaterra nas oitavas de final da última Eurocopa, na França, a seleção islandesa chegou a abrir o placar com um gol de Alfred Finnbogason aos 6 minutos do primeiro tempo. Porém, ainda na etapa inicial, aos 41, Andriy Yarmolenko empatou para os donos da casa.

A segunda rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias será no dia 6 de outubro, quando serão realizados os confrontos Islândia x Finlândia, Kosovo x Croácia e Turquia x Ucrânia.