Filipe Luis assina por três anos e usará a camisa número 5 no Chelsea

Após ter a sua contratação anunciada na última quarta-feira, o lateral-esquerdo Filipe Luís completou a sua transferência para o Chelsea nesta sexta-feira, quando assinou um contrato por três temporadas com o clube inglês. Além disso, ele recebeu a camisa de número 5, que vestirá a partir da próxima temporada do futebol europeu.

"Esta transferência é um sonho para mim. Agora tenho a oportunidade de jogar pelo Chelsea e também no Campeonato Inglês", disse Filipe Luís, ao site oficial do Chelsea. "Estou muito feliz e ansioso para começar e dar o meu melhor para a equipe durante as próximas temporadas", completou.

Um dos destaques do Atlético de Madrid na última temporada, Filipe Luís não teve o valor da sua contratação revelada pelo Chelsea, mas a imprensa europeia afirma que o time londrino vai desembolsar 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 76 milhões) pela transação.

No Chelsea, Filipe Luís, de 28 anos, terá a função de substituir Ashley Cole, que deixou o clube ao término da última temporada e se transferiu para o Atlético de Madrid. Além dele, o time londrino também se reforçou nas últimas semanas com o atacante Diego Costa, também ex-Atlético de Madrid, e os meias Cesc Fabregas, do Barcelona, e Mario Pasalic, que estava no Hajduk Split.