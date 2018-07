Filipe Luis diz que Messi é 'protegido da imprensa e do Espanhol'

Lionel Messi é protegido pela imprensa e pela organização do Campeonato Espanhol, afirma o brasileiro Filipe Luis. Rival do argentino na competição nacional, o lateral-esquerdo reclama que o atacante do Barcelona é tratado de forma diferente por ser o melhor do mundo na atualidade.

A insatisfação do lateral do Atlético de Madrid se deve a um lance perigoso que teve com Messi na partida disputada entre os dois times no final de janeiro. Filipe Luis acabou sendo expulso no duelo por ter atingido o argentino em cheio numa disputa de bola imprudente.

O brasileiro admite que exagerou na falta e que mereceu o cartão vermelho. Mas ficou insatisfeito com a repercussão negativa. "O juiz não errou. Eu deveria pegar um jogo de suspensão e acabou. Mas [ganhou as manchetes] porque foi sobre o Messi", afirmou, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

"Essa jogada acontece em todos jogos, mas ele é o protegido da imprensa, da Liga Espanhola. Obviamente todo mundo não quer que um dos melhores jogadores de todos se machuque e perca a oportunidade de ver ele jogar. Por isso se criou tudo isso", reclamou.

Atlético de Madrid e Barcelona são rivais diretos na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O time catalão está em vantagem por somar 72 pontos, na liderança, enquanto a equipe de Madri tem 64 e está em segundo lugar na tabela.