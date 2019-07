Negociações avançam entre Filipe Luís e Flamengo e acerto pode estar próximo

Após meses de namoro, Filipe Luís e o Flamengo estão próximos de selar uma união. Apesar de não ter sido oficializado ainda, os detalhes finais da contratação foram sacramentados durante reuniões entre o jogador, seus agentes e com o vice de futebol Marcos Braz, e Bruno Spindel, diretor executivo do clube, em Madri.

Em entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol do clube rubro-negro, Marcos Braz, informou que as negociações com o lateral-esquerdo Filipe Luís avançaram. "Quando estivemos nos primeiros momentos dessa tentativa (de contratação), tinha uma questão central: 14 anos vividos na Europa, era uma decisão de vida. A gente começou a fazer consultas e assim começou o processo. No meio disso tinha uma Copa América, ele pediu para esperar. Pela importância da competição, pelo jogador que é. O Flamengo em nenhum momento se apequenou. A gente entende que tempo demais incomoda torcedor, mas temos nossa estratégia nessa possível contratação", disse o dirigente.

Se for contratado nos próximos dias, Filipe Luís poderá ser inscrito pelo Flamengo para a disputa das quartas de final da Copa Libertadores, caso o time elimine o Emelec, do Equador, nas oitavas.

Prestes a completar 34 anos, Filipe Luís está na Europa desde os 19 anos de idade, depois de ter surgido com destaque pelo Figueirense. Passou por Ajax (Holanda) e La Coruña (Espanha) e, em 2010, transferiu-se para o Atlético de Madrid. De lá para cá, ficou na equipe espanhola e só defendeu o Chelsea, da Inglaterra, em uma temporada.