Filipe Luís está perto de voltar ao Atlético de Madrid, diz presidente

O lateral brasileiro Filipe Luís está perto de voltar ao Atlético de Madrid depois de uma temporada no Chelsea, onde ele não conseguiu se manter na equipe titular, disse o presidente do Atleti, Enrique Cerezo, nesta terça-feira. O jogador de 29 anos fez apenas 26 partidas em todas as competições da temporada 2014/15, já que o técnico do Chelsea, José Mourinho, preferiu usar o espanhol Cesar Azpilicueta na lateral esquerda.

Mourinho confirmou que Filipe Luís, que tem atuado como titular da seleção brasileira, está de saída. "Neste momento precisamos de um lateral esquerdo porque acho que estamos vendendo Filipe Luís agora ou amanhã", disse o técnio a jornalistas durante a pré-temporada do Chelsea em Montreal, no Canadá.

"Precisamos ir para o mercado... e estamos indo atrás de um lateral esquerdo. Em outras posições não temos espaço", acrescentou o português. Segundo a imprensa espanhola, Cerezo disse em um jantar para a equipe do Atlético que "não levará muito tempo" para Filipe Luís retornar para o time com o qual ganhou o título espanhol de 2013-14, a Liga Europa em 2012 e a Copa do Rei em 2013.