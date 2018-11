Filipe Luís exalta amistoso da seleção contra o Uruguai: 'É um rival de peso'

O lateral-esquerdo Filipe Luís exaltou o peso para a seleção brasileira do amistoso que fará nesta sexta-feira, contra o Uruguai, no estádio do Arsenal, em Londres, às 18 horas (de Brasília), quando reencontrará um rival histórico do time nacional.

"É uma partida muito importante para a gente, é um rival de peso, a gente sabe da nossa rivalidade com eles (uruguaios) e a dificuldade que é jogar contra o Uruguai", afirmou o jogador, em entrevista ao canal de TV da CBF, divulgada nesta quarta-feira pela entidade.

Ao projetar o duelo, o jogador do Atlético de Madrid lembrou de uma partida que o Brasil fez contra o tradicional rival em outubro de 2016, que terminou empatada por 2 a 2, na Arena Pernambuco, e foi válida pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018.

"Em um jogo no Recife estávamos ganhando por 2 a 0 e eles empataram nas Eliminatórias, então sabemos que não vai ser fácil, é um jogo complicado, mas muito importante na nossa preparação e no nosso entrosamento, que a gente está adquirindo nestes amistosos. E estamos felizes de ter um adversário como o Uruguai pela frente", reforçou Filipe Luís.

O atleta ainda enfatizou que o duelo desta sexta-feira será importante como preparação da seleção para a Copa América de 2019, que ocorrerá entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. "Cada seleção sul-americana tem uma forma diferente de jogar. O Uruguai tem uma forma muito diferente do Equador, da Argentina. É bom para termos situações diferentes dentro do campo e para que a gente tenha de se adaptar às situações novas e melhorar como grupo. Mas com certeza é um rival de peso, um adversário difícil e este amistoso vai ajudar a fortalecer muito o grupo para a Copa América, independentemente do resultado", enfatizou o lateral.

Após encarar o Uruguai, a seleção comandada por Tite enfrentará Camarões na próxima terça-feira, no MK Stadium, também em Londres, às 17h30 (de Brasília).