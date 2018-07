Filipe Luis marca e Atlético de Madrid vence no Espanhol Com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad por 3 a 0, neste domingo, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time do uruguaio Forlán na sétima colocação da tabela, com 45 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Athletic Bilbao, último clube na zona de classificação para a Liga Europa - o outro é o Sevilla, que tem 46.