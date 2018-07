Filipe Luis marca e Chelsea vai à semi da Copa da Liga

Mesmo com uma equipe repleta de reservas, o Chelsea garantiu vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira. Fora de casa, os comandados de José Mourinho derrotaram o Derby County, da segunda divisão local, por 3 a 1 e avançaram no torneio. O brasileiro Filipe Luis marcou seu primeiro gol pelo clube e colaborou para o triunfo.

Líder do Campeonato Inglês e classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea deu mais uma prova de sua força nesta terça. E a vitória começou a ser construída aos 22 minutos, quando Hazard aproveitou saída de jogo errada da defesa, passou pela marcação e bateu firme para abrir o placar.

Já na etapa final, Filipe Luis bateu falta com extrema categoria aos 10 minutos e ampliou a vantagem. Bryson ainda diminuiu aos 25 e animou a torcida local, mas a expulsão de Buxton pouco depois acabou com qualquer chance de reação para o Derby County. O Chelsea se aproveitou, foi para cima e selou o resultado com o terceiro gol, marcado por Schürrle.

O outro classificado desta terça para a semifinal foi o Sheffield United, da terceira divisão. A equipe recebeu o Southampton, quinto colocado da elite inglesa e surpreendeu. Aos 17 minutos da segunda etapa, Mark McNulty marcou o gol que definiu o triunfo por 1 a 0 e levou ao delírio a torcida local.

Na quarta-feira, outras duas equipes se juntarão a Chelsea e Sheffield entre os classificados. O Liverpool duelará fora de casa com o Bournemouth, enquanto o Tottenham vai receber o Newcastle. O sorteio dos confrontos das semifinais acontecerá pouco após o apito final destas partidas.