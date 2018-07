Filipe Luís nega que razão financeira o levou ao Chelsea

Pouco depois de o Chelsea confirmar que chegou a um acordo para contratação de Filipe Luís, o lateral-esquerdo brasileiro deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Espanha, onde explicou os motivos para estar deixando o Atlético de Madrid para defender a equipe inglesa.

Ao falar sobre o assunto, o jogador assegurou que a sua transferência não ocorreu por razões financeiras e fez questão de enfatizar que sempre amará o clube pelo qual conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, uma Liga Europa e ainda mais dois títulos da Supercopa da Europa.

"Fui muito feliz neste clube e minha saída não se deve a nada econômico e nem a ter algo contra o Atlético. Vou seguir sendo Atlético por toda a minha vida e me sinto identificado com o time, mas com quase 28 anos queria experimentar uma liga diferente", afirmou Filipe Luís, lembrando a oportunidade que terá de disputar o Campeonato Inglês, hoje o torneio doméstico de clubes mais badalado do futebol mundial.

O lateral também agradeceu a todos os membros do clube e aos torcedores, com os quais conviveu nos quatro anos em que defendeu o time madrilenho, assim como destacou: "Essa decisão foi mais difícil que eu tomei na minha vida". "Quando chegou a oferta do Chelsea, a primeira coisa que fiz foi falar com Caminero (diretor esportivo) e com o clube. Expliquei meus motivos, e disse que desde pequeno sonhei em jogar na Liga Inglesa e que queria mudar, jogar em um país diferente e viver outra cultura", justificou, para depois completar: "Precisa mudar de ares e entendi que meu ciclo (no Atlético) havia acabado".