Filipe Luis prevê 'jogo complicado', mas aposta em vitória do Brasil no domingo

Se depender do otimismo e da confiança do lateral-esquerdo Filipe Luis, a seleção brasileira já pode contabilizar três pontos na partida deste domingo contra o Peru, em Foxborough, no encerramento do Grupo 2 da primeira fase da Copa América Centenário. O jogador está convicto de que a equipe passa por seu melhor momento na competição e, apesar de considerar a partida difícil, não vê outro resultado que não a vitória do Brasil.

"Vai ser um jogo complicado. Já enfrentamos o Peru nas Eliminatórias (3 a 0) e na Copa América do ano passado (2 a 1). É um time difícil, que defende muito bem, com as linhas juntas", analisou. "Mas estamos em um bom momento, o melhor momento para enfrentá-los e conseguir a classificação."

O Brasil lidera o Grupo 2 da Copa América, com quatro pontos e seis gols de saldo. O Peru tem a mesma pontuação e um gol de saldo. Com dois pontos e sem saldo, o Equador, que enfrenta o Haiti também neste domingo, é outra seleção com chances de classificação.

O lateral vê a evolução que, entende, está mostrando o time jogo após jogo como natural. E considera normal os problemas enfrentados. "O time é novo, muita gente que não tinha vindo (convocado), muita gente que não tinha jogado junto. Hoje é sólido, tem linhas compactas. A solidez faz com que o time esteja num crescente. A gente não tem posse de bola passiva, tenta ser agressivo no ataque."

Filipe Luis marcou um gol na vitória sobre os peruanos na partida das Eliminatórias, ano passado, em Salvador, e se lembra bem daquela partida. "É, fiz um gol, mas lembro principalmente porque vencemos o jogo."

Ele também se recorda da partida da Copa América do Chile, no ano passado, quando o Brasil ganhou de virada já nos acréscimos do segundo tempo, com gol de Douglas Costa. "Sofremos naquele jogo. Eles fizeram um gol cedo num erro nosso. O Peru tem um bom time, o Guerrero é muito perigoso, os laterais são fortes, defendem bem e passam ao ataque. Mas podemos dominá-los, vai depender da intensidade que a gente impor no jogo."