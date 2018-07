Filipe Luis prevê partida 'complicada' contra reservas do Astana

Mesmo assim, o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis prevê uma partida "complicada" para o vice-campeão da edição retrasada da Liga. "Quando você joga com a camisa do Atlético de Madrid, sempre tem a intenção de ganhar. A derrota para o Benfica nos faz querer ainda mais ganhara essa partida, porque temos o objetivo de classificar e se for em primeiro do grupo, muito melhor. Mas não vai ser fácil, é uma partida complicada", comentou o jogador.

Na entrevista coletiva pré-jogo nesta terça-feira, entretanto, Filipe Luis deixou claro que o Atlético é favorito e tem obrigação de vencer. "Jogamos em casa, com um grande ambiente, e é muito importante os três pontos amanhã (quarta)", destacou ele. Com três pontos, o time espanhol é vice-líder do Grupo C. O Benfica, com seis, está em primeiro. O Astana tem só um ponto, do empate em casa com o Galatasaray.