Filipe Luis recebe alta hospitalar após passar por cirurgia na perna

Depois de passar na sexta-feira por uma cirurgia na perna esquerda, realizada na Clínica Cemtro, em Madri, o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado.

+ Com Copa em risco, Filipe Luis evita lamentar lesão e diz: 'Vou lutar até o fim'

A lesão ocorreu na goleada do Atlético de Madrid por 5 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, na quinta, pela Liga Europa. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele tentou bloquear uma finalização do atacante Eder, mas acabou acertado com violência pelo rival e precisou deixar o campo, sentindo muitas dores.

Após ser submetido a exames, o lateral foi diagnosticado com uma fratura na fíbula da perna esquerda. Passou, então, por uma cirurgia na sexta e deve permanecer afastado por oito semanas, segundo informou o Atlético de Madrid neste sábado.

"Filipe Luis recebeu alta hospitalar na Clínica Cemtro neste sábado de manhã, depois da intervenção cirúrgica de ontem (sexta)", informou o clube espanhol. "O lateral se submeteu a uma redução e osteossíntese com placa. Estima-se um período de baixa de aproximadamente oito semanas."

O longo período de recuperação, assim, pode tirar o lateral da Copa do Mundo. Na segunda-feira, Filipe Luís havia sido convocado para os amistosos do Brasil contra a Rússia, em Moscou, em 23 de março, e Alemanha, em Berlim, quatro dias depois.

Esses compromissos serão os últimos da seleção antes de Tite anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo. Filipe Luis é o concorrente direto em uma disputa acirrada com Alex Sandro para ser o reserva de Marcelo, o titular absoluto da lateral esquerda. A estreia do Brasil na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.

Em 2010, Filipe Luis também estava na briga por uma vaga na Copa e passou por drama semelhante ao sofrer uma fratura exposta no tornozelo meses antes do Mundial.