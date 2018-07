Filipe Luis sofre lesão muscular e desfalca Atlético de Madrid por um mês

MADRI - O brasileiro Filipe Luis se tornou um problema para o técnico Diego Simeone nas próximas partidas do Atlético de Madrid. O lateral sofreu uma lesão muscular na vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao, quarta-feira, pela Copa do Rei. Ele passou por exames que comprovaram a lesão e indicaram que terá que ficar afastado do futebol por cerca de um mês.

Segundo comunicado no site oficial do Atlético, a ressonância magnética realizada nesta quinta-feira apontou que Filipe Luis sofreu uma "ruptura de fibras de grau 2 no músculo adutor mediano da perna direita". Na sexta-feira, o jogador já iniciará o trabalho de recuperação, através de fisioterapia e terapia em água, para tentar acelerar a volta.

Filipe Luis foi um dos laterais convocados por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações, para a reserva de Marcelo. Desde então, o jogador não recebeu mais oportunidades de atuar pela seleção brasileira, e a pequena possibilidade de ir à Copa do Mundo deste ano deve diminuir ainda mais com esta lesão.