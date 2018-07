Filipe Luís sofre lesão muscular e desfalca o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid não poderá contar com Filipe Luís nos seus primeiros compromissos em 2018. Neste sábado, dia em que faz amistoso com o egípcio Al Ahly em Alexandria, o clube espanhol confirmou que o lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Filipe Luís realizou exame de ressonância magnética que apontou a lesão de grau 1 na coxa direita. O problema, portanto, não é grave, mas o Atlético de Madrid evita realizar uma previsão sobre o período que o brasileiro ficará afastado dos gramados, ficando "pendente da evolução" da recuperação.

A tendência, porém, é que Filipe Luís fique de fora dos primeiros compromissos do Atlético de Madrid em 2018. O lateral não deverá ter condições de encarar o Lleida Sportiu, na próxima quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, e também o Getafe, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Titular da lateral esquerda do Atlético de Madrid, Filipe Luís disputou 18 dos 25 jogos por competições oficiais que o time já fez na temporada 2017/2018. No período em que não puder contar com o brasileiro, o técnico argentino Diego Simeone deve optar pela escalação do francês Lucas Hernández.