Filipe Luis sofre lesão muscular e vira desfalque no Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone não poderá contar com o lateral Filipe Luis nas próximas partidas do Atlético de Madrid. Nesta segunda-feira, o clube da capital espanhola anunciou que o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e se tornou baixa para as semanas seguintes.

Filipe Luis sentiu dores na coxa direita durante a vitória de sábado diante do Valladolid, fora de casa, pelo Espanhol, e precisou ser substituído no início do segundo tempo. Submetido a exames nesta segunda, o jogador teve diagnosticada uma lesão de grau 1 no local.

O Atlético não determinou a previsão de afastamento para o jogador, mas é certo quer ele está fora da última partida do time madrilenho no ano, neste sábado, contra o Espanyol, em casa. Resta saber se ele terá condições de voltar a atuar já após virada do ano, contra o Sevilla, dia 6 de janeiro, no retorno do calendário espanhol.