Filipe Luís sofre lesão óssea na mão em classificação do Atlético de Madrid

Momentos após o empate por 1 a 1 com o Leicester que o classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira que o brasileiro Filipe Luís se contundiu ao longo do confronto. Ele sofreu uma lesão na mão direita, segundo o clube.

Filipe Luís precisou ser substituído no segundo tempo da partida. Segundo o Atlético, os primeiros exames apontaram uma lesão óssea na mão direita, e o jogador precisará passar por novos testes para determinar a gravidade da contusão e se precisará ficar afastado dos gramados.

O lateral brasileiro foi um dos destaques do Atlético nesta terça-feira. Além de uma boa atuação defensiva, foi o autor da bela assistência para o gol de cabeça do meia Saúl Ñíguez, que definiu a classificação madrilenha.

Outro que se contundiu diante do Leicester foi Juanfran. O lateral-direito também precisou ser substituído no segundo tempo da partida e foi diagnosticado com uma contratura muscular na perna direita. Como Filipe Luís, o jogador dependerá de novos exames para determinar a gravidade do problema.