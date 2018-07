Filipe Luís surpreende e volta a treinar antes do prazo

Apenas três meses após sofrer uma fratura na fíbula da perna direita, o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís, do Deportivo La Coruña, voltou a treinar nesta terça-feira com seus companheiros de equipe. O prazo inicial de recuperação era de quatro a seis meses, mas ele conseguiu antecipar o retorno.

Filipe Luís sofreu a grave contusão no dia 23 de janeiro, no jogo contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. No lance, ao marcar o gol para a sua equipe, ele acabou se chocando com o goleiro adversário, que caiu sobre sua perna direita, ocasionando a lesão.

Com uma surpreendente recuperação, Filipe Luís treinou com o restante do elenco do Deportivo La Coruña nesta terça-feira. Durante o trabalho, ele realizou alguns exercícios com bola e participou até de um coletivo. Sua volta ao time, no entanto, ainda não tem data.

Filipe Luís vinha sendo convocado pelo técnico Dunga e era um dos candidatos para integrar o grupo na Copa da África Sul. A grave lesão parecia ter acabado com seu sonho de jogar o Mundial, mas a rápida recuperação pode lhe dar uma chance na seleção brasileira.